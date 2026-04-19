ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
FSSAI ਨੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : April 19, 2026 at 11:34 AM IST
CALCIUM CARBIDE COMPLETELY BANNED: ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਬ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਫਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਾਰਨ
FSSAI ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀਟਲੀਨ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਡ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਫਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪਲਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੀਟਲੀਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਥੀਲੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
FSSAI has ordered strict enforcement across states to intensify action against illegal fruit ripening agents, reiterating that the use of calcium carbide for artificial ripening of fruits such as mangoes, bananas & papayas is strictly prohibited. pic.twitter.com/OJ6JBqRn7u— FSSAI (@fssaiindia) April 16, 2026
ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
FSSAI ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਈਥੀਲੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਗੰਧ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਕੇ ਫਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕਣ ਨਾਲ ਖੰਡ, ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਕਣ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਕਸਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਫਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਫਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਜੇਕਰ ਫਲ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜਲਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਖੁਸ਼ਬੂ - ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੁਆਦ - ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਮਿੱਠੇ, ਰਸਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਫਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ - ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ। ਹਲਕੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਲ ਪਤਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹਨ।
ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
FSSAI ਦੇ ਈਥੀਲੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਹੇ ਹਨ। FSSAI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਈਥੀਲੀਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਥੀਲੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। FSSAI ਮੁਤਾਬਕ, ਈਥੀਲੀਨ ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ (ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ) ਦੇ ਉਲਟ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FSSAI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਲ ਮੰਡੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ FS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
