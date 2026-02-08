ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਹਤਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
Published : February 8, 2026 at 10:56 AM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੁਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ' (IQF) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੈ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।- ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੈ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਬਲੈਂਚਿੰਗ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਲੈਸ਼ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ (ਲਗਭਗ -30°C ਤੋਂ -40°C) 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੈਕੇਜਿੰਗ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜਾਂ ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਰਗੇ ਠੰਢੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ।-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਪਾਸ਼ਾ
ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ
|ਤਾਜ਼ੀਆਂ
|ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
|ਹਵਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
|ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
|ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
|ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ
|ਤਾਜ਼ੀਆਂ
|ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
|ਇਹ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕਰਿਸਪੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
|ਬਲੈਂਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖ
|ਤਾਜ਼ੀਆਂ
|ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
|ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ, ਛਿੱਲਣ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
|ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਛਾਂਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਕੇਟ ਤੋਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?
- ਹਰੇ ਮਟਰ: ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ।
- ਮੱਕੀ: ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮੱਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
- ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਗਾਜਰ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੂਪ ਅਤੇ ਪੁਲਾਓ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼: ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ: ਇਹ ਆਫ-ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸਮੂਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਤਾਪਮਾਨ: ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ -18°C ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਾਂ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ 8 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ, ਫਲ 6 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ
- ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਘਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਾਓ।
- ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਿਘਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਸਕਿਊਜ਼ ਟੈਸਟ: ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਕਿਊਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਅਨਾਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਂਗ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
