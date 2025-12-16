ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਆਖਿਰ ਸੁੱਕੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਠੰਢ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
Published : December 16, 2025 at 2:54 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਠੰਢ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੰਢ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਠੰਢ। ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਨਮੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਸਪੰਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਐਪੀਡਰਮਲ ਵਾਟਰ ਲੌਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ, ਖੁਰਦਰੀ ਅਤੇ ਤਿੜਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਗਿੱਲੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਟਦੀ?
ਗਿੱਲੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਠੰਢ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਮੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਮੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫਟਦੀ।
ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਬਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤਰੇੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨੇਹਾ ਸੂਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਠੰਢ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।-ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨੇਹਾ ਸੂਦ
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਟੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਮਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ, ਸ਼ੀਆ ਬਟਰ ਜਾਂ ਸਿਰਾਮਾਈਡ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3-ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ: ਤੇਜ਼, ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਟੋਪੀ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਕਪਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਕਪਿਲ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ?
ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਲੋਕ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਦਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਲੂ ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਮਾ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
