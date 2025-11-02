ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਟੈਸਟ, ਏਆਈ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ
ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਸਵਸਥ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2025 at 7:42 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਂਸਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਸਵਸਥ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ?
ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ
ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਪਰਾਂਜਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚਲੀ ਗੰਢ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਰ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਹਰਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਕਲਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਵੀ ਗੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਪਰਾਂਜਲ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
30 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ
ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੈਡ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਨਜੈਂਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਰ ਫਾੜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ।"
ਏਆਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਤਾ
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤਪਿੰਦਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਏਆਈ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 280 ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਸਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਮੋਥਰਾਪੀ ਟਾਰਗੇਟ ਥੈਰਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" -ਡਾ. ਤਪਿੰਦਰਜੋਤ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਹੈ।