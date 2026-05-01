ETV Bharat / health

ਸੁਆਦ ਦੀ ਚਸਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।

DIABETES IN PUNJAB (ETV Bharat Graphics Team)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 1, 2026 at 7:19 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR-INDIAB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 12-15% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 14% ਤੋਂ 16% ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ

ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat Graphics Desk)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਰ ਲਗਭਗ 14.3% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਔਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ' ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ETV Bharat Graphics Team)

ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਗੋਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000-4000 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ (ETV Bharat Graphics Team)

ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 1600 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ

ਇੰਸੁਲਿਨ ਰੈਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਰੈਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ-ਦਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ (ETV Bharat Graphics Desk)

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਜੋ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।-ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ

ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੱਧ ਸੇਵਨ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਜੋਕੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣਾ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।-ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ

ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (ETV Bharat Graphics Desk)

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।-ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ

ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ, ਮੂੰਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁੱਕਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (ETV Bharat Graphics Team)

ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਓਬੇਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੈਦ ਜ਼ਹਿਰ (ਮੈਦਾ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਲੂਣ) ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਖਣ-ਮਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਿਸੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30-45 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ, ਜਿਮ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਡੱਬਾਬੰਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਓ, ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਟਸ ਅਤੇ ਕਿਨੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਟ ਲਈ ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਖਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਚੀਆ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? (ETV Bharat Graphics Desk)

ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਜੂਸ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਖੰਡ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਫਲ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਜ਼?

ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਮੱਖਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 600 ਕੈਲੋਰੀਜ਼, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ 450 ਕੈਲੋਰੀਜ਼, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਜ਼, ਭਟੂਰੇ/ਨਾਨ ਵਿੱਚ 200 -300 ਕੈਲੋਰੀਜ਼, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮਲਾਈ ਵਿੱਚ 250-350 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.