ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਰਾਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ...
Published : November 14, 2026 at 3:19 PM IST
ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿਉਹਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸੇਵਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਪੁਣੇ ਦੇ ਰੂਬੀ ਹਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਪੀਯੂਸ਼ ਲੋਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਭਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੱਡੂ, ਕਾਜੂ ਕਟਲੀ, ਜਲੇਬੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮਕੀਨ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੇ, ਦਿਲ, ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਚਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)