ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਈਬਰ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 1, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਫਾਈਬਰ। ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਫਾਈਬਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਫਾਈਬਰ

ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਬਜ਼, ਫੁੱਲਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ, ਜੋ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ (14-18 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਈਬਰ (ETV Bharat GFX)

"ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਚੁਕੰਦਰ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।" - ਵਿਪਾਸ਼ਾ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ 9.2 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੱਦੂ ਵਿੱਚ 7.1 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਰੋ ਵਿੱਚ 6.7 ਗ੍ਰਾਮ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਿੱਚ 6.3 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਟਰ ਵਿੱਚ 4 ਗ੍ਰਾਮ, ਆਲੂ ਵਿੱਚ 3.7 ਗ੍ਰਾਮ, ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ 3.08 ਗ੍ਰਾਮ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ 2.86 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਕਰੇਲਾ, ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਬੰਦਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ETV Bharat GFX)

ਫਾਈਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ

ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਈਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਟਸ, ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਗਿਰੀਆਂ, ਸੇਬ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਚੀਆ ਬੀਜ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਓਟਸ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ETV Bharat GFX)

ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਬਜ਼, ਸਖ਼ਤ ਟੱਟੀ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat GFX)

ਫਾਈਬਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਈਬਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਈਦੇ (ETV Bharat GFX)

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਓ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

