ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 19, 2026 at 4:04 PM IST
FATTY LIVER SYMPTOMS: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡੋਸਿਸ (MASLD) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ?
ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (JAMA) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2010 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ?
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 45 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) 23 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਲੀਵਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾਓ।
- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ 75 ਮਿੰਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਕੱਪ ਤੱਕ) ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
