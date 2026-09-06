ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਿਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਿਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 2:13 PM IST
FATTY LIVER WITHOUT ALCOHOL: ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੀਟੋਟਿਕ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ MASLD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
MASLD ਕੀ ਹੈ?
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਝ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੀਟੋਟਿਕ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (MASLD) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾਨ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (NAFLD) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ?
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਧੁਨਿਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ, ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਇਸਨੂੰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਕਰ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਖੁਰਾਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MASLD ਦੇ ਲੱਛਣ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ , MASLD ਦੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਬੇਚੈਨੀ
- ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ।
MASH ਅਤੇ ਸਿਰੋਸਿਸ (ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ) ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ
- ਢਿੱਡ ਦੀ ਸੋਜ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
- ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ।
- ਤਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ।
- ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।
- ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ
MASLD ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
- ਮੋਟਾਪਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ
- ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
- ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ
- ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
- ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ
- ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (PCOS)
- ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ
- ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ
- ਹਾਈਪੋਪਿਟਿਊਟਰਿਜ਼ਮ
- ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਮੀ
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