ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ , ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ? 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ , ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ? 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸ਼ਾਮੋਂਡਾ ਵਾਇਰਸ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ (ਮਿਡਜ) ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : October 24, 2026 at 1:36 PM IST
Shamonda Virus News : ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੋਂਡਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਘੇਬ੍ਰੇਯੇਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਮੋਂਡਾ ਵਾਇਰਸ
ਸ਼ਾਮੋਂਡਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਮੇਲੇਨਬਰਗ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਕੋਇਡਜ਼ ਨਾਮਕ ਛੋਟੇ, ਮੱਛਰ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀੜੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਰਮਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੋਂਡਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ...
ਸ਼ਾਮੋਂਡਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ
ਸ਼ਾਮੋਂਡਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿੰਬੂ ਸੇਰੋਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥੋਬੁਨਿਆਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2026), ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਡਜ, ਛੋਟੀਆਂ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਤਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ
- ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬੁਖਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ, ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।
- ਡੇਅਰੀ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ।
- ਨਵਜੰਮੇ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਛੇ, ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ) ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭਰੂਣ ਨੁਕਸ।
- ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ (ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਇਮਯੂਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਸੀ), ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ।
ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿਡਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ
- ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
- ਮਿਡਜ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ- ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੀਚੜ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪਰੇਅ (ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ - ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਮਿਡਜ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡਜ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰੀਕ ਜਾਲ ਲਗਾਓ।
- ਜਿਆਦਾ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ - ਮਿਡਜ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)
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