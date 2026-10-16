ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਪਛਾਣ?
ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਸਗੋ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Published : October 16, 2026 at 4:09 PM IST
HEAD INJURY AND VOMITING CAUSES: ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?
ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਭਕਲ,ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ
ਉਲਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਭਕਲ,ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਦੌਰੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਭਕਲ,ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਡੇਟਿਵ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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