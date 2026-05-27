ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ?
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : May 27, 2026 at 11:03 AM IST
ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਬਾਅ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਬਾਅ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਐਰੀਥਮੀਆ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ) ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ?
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾਓ:-
- ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ: ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ORS ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ) ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਚਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੰਢਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
- ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰੋ: ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰ, ਬਲਾਇੰਡ ਜਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
- GTN ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਜਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ GTN ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। GTN ਸਪਰੇਅ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਸ਼ਰਾਬ: ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ: ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਫਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੋਤ ਹਨ।
- ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਟੋਪੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ।
- ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ।
- ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ: ਲਿਨਨ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
