ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ? 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਔਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ? 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਔਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 3:43 PM IST
Endometriosis Affects 1 In 7 Women: ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। NIH ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਔਰਤਾਂ (ਪ੍ਰੀਮੇਨੋਪਾਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟੇ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਬਲੈਡਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਮਾਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਇਨਸੁਲਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ (ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ) ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਕਸਰ ਫੁੱਲਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼, ਦਸਤ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ (ਮਾਹਵਾਰੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖੇਤਰ
- ਮਾਇਓਮੈਟਰੀਅਮ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ)
- ਅੰਡਕੋਸ਼
- ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਮ
- ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ
ਘੱਟ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਰੈਕਟਮ
- ਬਲੈਡਰ
- ਅੰਤੜੀ
- ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ
- ਯੋਨੀ
- ਫੇਫੜੇ
ਐਂਡੋਮੈਟਰੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਐਂਡੋਮੈਟਰੋਸਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਪੇਡੂ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੋਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਡੋਮੈਟਰੋਸਿਸ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ - ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਡਿਸਮੇਨੋਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ - ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਐਂਡੋਮੈਟਰੋਸਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ - ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ - ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਂਝਪਨ - ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ : ਥਕਾਵਟ, ਦਸਤ, ਕਬਜ਼, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਦ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)