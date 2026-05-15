ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਡੂ ਦਰਦ, ਦਰਦਨਾਕ ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Published : May 15, 2026 at 10:32 AM IST
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟਿਸ਼ੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੇਡੂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਮਾ ਨਾਮਕ ਸਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਹੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਡੂ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਿਪਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਣਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਪਰਤ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ। ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ। ਹਾਰਮੋਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਦਰਦਨਾਕ ਪੀਰੀਅਡਸ
- ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਯੋਨੀ ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
- ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ
- ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ
- ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਥਕਾਵਟ
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਰਨਲ (CMAJ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਮ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 11% ਹੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਐਪੀਜੇਨੇਟਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ।
