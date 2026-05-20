ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਿਆ, 131 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ?
ਇਬੋਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਲ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Published : May 20, 2026 at 3:36 PM IST
EBOLA VIRUS INTERNATIONAL EMERGENCY: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ (DRC) ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ 131 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ WHO ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਰੋਜਰ ਕਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 513 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 131 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
X Handle 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ (DRC) ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ COVID-19 ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ, WHO ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ COVID-19 ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਬੋਲਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਜੇ COVID-19 ਵਾਂਗ 'ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬੋਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਫਲੂ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਪਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ, ਲਾਰ ਜਾਂ ਪਸੀਨੇ) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟੀ, ਖੂਨ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।- ਡਾ. ਅਭਯਾਨੰਦ
ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਬੋਲਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ CDC ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।-ਡਾ. ਅਭਯਾਨੰਦ
ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬੋਲਾ COVID-19 ਦੇ ਉਲਟ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਭਯਾਨੰਦ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਬੋਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਇਬੋਲਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ (ਜ਼ੇਅਰ ਸੁਡਾਨ, ਬੁੰਡੀਬੁਗਯੋ, ਤਾਈਫੋਰੈਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ੇਅਰ ਈਬੋਲਾਵਾਇਰਸ) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚਾਮੋਇਸ, ਬਾਂਦਰਾਂ, ਹਿਰਨ, ਸੂਰ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਬੁੰਡੀਬੁਗਯੋ ਇਬੋਲਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁੰਡੀਬੁਗਯੋ ਵਾਇਰਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੇਅਰ ਈਬੋਲਾਵਾਇਰਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਬਰਗ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।-ਡਾ. ਅਭਯਾਨੰਦ
ਕਿਹੜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ?
- ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ
- ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਟੱਟੀ
- ਲਾਰ
- ਪਸੀਨਾ
- ਉਲਟੀ
- ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ
- ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਤਰਲ
- ਵੀਰਜ
- ਯੋਨੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਬੋਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ?
- ਕੱਪੜੇ
- ਬਿਸਤਰੇ
- ਸੂਈਆਂ
- ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ
- ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ?
- ਚਮਗਿੱਦੜ
- ਜੰਗਲੀ ਹਿਰਨ
- ਅਣਜਾਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਸ
- ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ
