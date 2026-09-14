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ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦਕ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MODAKS AND SWEETS FOR STOMACH
MODAKS AND SWEETS FOR STOMACH (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 14, 2026 at 3:10 PM IST

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MODAKS AND SWEETS FOR STOMACH: ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮੋਦਕ, ਲੱਡੂ, ਰਸਮਲਾਈ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ, ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੀ ਖਾਓ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਮੋਦਕ, ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ, ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਭਾਰੀਪਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੇਠ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਓਹਾਰ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ, ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਮੋਦਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ੍ਹਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।

ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਦਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੇਠ

ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਿਆ-ਭੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਖੱਟੀ ਡਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਚੇਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਭੋਜਨ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲ ਰਿਫਲਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

  1. ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
  2. 2-3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ
  3. ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕਰੋ
  4. ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
  5. ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਲੇਟੋ ਨਾ
  6. ਦਿਨ ਭਰ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ
  7. ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
  8. ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ
  9. ਸੋਡਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਐਸੀਡਿਟੀ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।

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