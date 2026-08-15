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ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ? ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ...

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਚਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ...

EATING PICKLES DAILY CAN DANGEROUS
ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 15, 2026 at 4:29 PM IST

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EATING PICKLES DAILY CAN DANGEROUS: ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੱਜਦੋੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਚਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ !

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਚਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ 'ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ' ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੈ ?

ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਚਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਣੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਰਸਾਇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜੋਏਟ (E-211) ਜਾਂ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ (E-260), ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ' ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣ ਮਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ, ਗੈਸ, ਅਲਸਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਆਦ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ' ਅਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬ, ਮਿਰਚ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ) 'ਤੇ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਹਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ

ਮਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ FSSAI) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਆਮ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

TAGGED:

EATING PICKLES DAILY CAN DANGEROUS
IS IT BAD TO EAT PICKLES EVERY DAY
ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ
ਅਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰ
EATING PICKLES DAILY CAN DANGEROUS

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