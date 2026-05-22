ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਟਪਟਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤ਼ਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : May 22, 2026 at 9:40 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੂਕੰਢੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਰਬੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋੜੇ-ਫਿਨਸੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ: ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਪੀਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ: ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀਟਾਈਟਸ ਏ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਤਲਿਆ ਭੋਜਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਗਰ, ਪਿੱਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੂਡਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।-ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਡੋਸਾ ਅਤੇ ਇਡਲੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਓ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।-ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕ ਬਾਂਸਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈਸੀਯੂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਗਰਮੀਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਤੋਂ 17 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
