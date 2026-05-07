ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ALZHEIMER AND EGG (Getty Image)
Published : May 7, 2026 at 9:51 AM IST

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2030 ਤੱਕ 8.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2025 ਤੱਕ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2030 ਤੱਕ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 5 ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੀਨ, ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਲੂਟੀਨ) ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 47 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਖਮ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਯੂਰੋਕੈਲਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅੰਡੇ ਖਾਧੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। 2026 ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਹੈਲਥ ਸਟੱਡੀ-2 (AHS-2) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅੰਡੇ ਕੋਲੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਡੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ12, ਫੋਲੇਟ, ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅੰਡੇ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਡੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

