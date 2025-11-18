ETV Bharat / health

ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

COW MILK VS GOAT MILK
ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 18, 2025 at 10:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ... ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐਲਰਜੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

COW MILK VS GOAT MILK
ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Canva)

ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।
  2. ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਇਰਨ ਖੂਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  5. ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਵੱਡੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  6. ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ।
  7. ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ-ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ

ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ6 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ

ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਲਫ਼ਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚਰਬੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

https://www.webmd.com/diet/goat-milk-are-there-health-benefits

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BUFFALO MILK VS GOAT MILK
GOAT MILK BENEFITS
ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
GOAT MILK FOR HEALTH
COW MILK VS GOAT MILK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਜਾਣੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹੁਣ DiVine ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਛਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ AI ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.