ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ, ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

BLACK COFFEE SIDE EFFECTS
ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 9, 2026 at 3:22 PM IST

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਚੇਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਵੇਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ।

ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਜੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਮੇਲਾਨੋਇਡਿਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ: ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਵਧੇਰੇ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਜਿਗਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਮਾਹਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

