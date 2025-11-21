ETV Bharat / health

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਕਦੈ ਘੱਟ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? (Getty Image)
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਂਗ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਬੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਰਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ (NAFLD), ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸਿਰੀਐਕ ਏ.ਬੀ. ਫਿਲਿਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਦਿ ਲਿਵਰ ਡਾਕਟਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਧਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ?

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਵਰਗੇ ਪਾਚਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਫਿਲਿਪਸ ਅਨੁਸਾਰ, "ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਡਾ. ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਲਿਪਸ

ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਪਾਮ ਤੇਲ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਫਿਲਿਪਸ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਫਿਲਿਪਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਡਾ. ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਚਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਲਿਪਸ

