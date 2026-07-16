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1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?

ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਡਾ.ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵ.ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਫ੍ਰੀ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ।

DR GURVINDER SINGH BAL
ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਕੈਂਪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 16, 2026 at 5:34 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੀਜੀਆਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਡਾ.ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵ.ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵ.ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਨਸਿਟੀ ਬੀ.ਐਮ.ਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਆਸਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਗਠੀਏ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸੂਕਲੋਸਕੇਲਟਲ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਡਾ.ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਕੈਂਪ (ETV Bharat)

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪ?

  1. ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਡੋਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
  2. ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  3. ਤੀਜਾ ਕੈਂਪ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ।
  4. ਚੌਥਾ ਕੈਂਪ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਡਾ.ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਵ.ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਆਰੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਟਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

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DR GURVINDER SINGH BAL

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