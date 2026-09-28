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ਕੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DOES BABY URINE IN WOMB
DOES BABY URINE IN WOMB (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2026 at 10:31 AM IST

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ਭਰੂਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ

ਕੀ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਭਰੂਣ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਤਰਲ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਜਾਂ ਨਾਭੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਰੂਣ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।-ਡਾ. ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ

ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਟੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਕੋਨੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਲੀ ਹੋਈ ਟੱਟੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਤਰਲ ਹਰਾ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਟੱਟੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ NIC ਵਿਖੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

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DOES BABY PASS STOOL IN WOMB
FETAL URINE IN THE WOMB
ਭਰੂਣ ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ
DOES BABY URINE IN WOMB

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