ਕੀ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ

ਕੀ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ...
Published : January 16, 2026 at 5:14 PM IST
ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਖਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ
ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 2017 ਵਿੱਚ "ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਿੰਗ ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਾ. ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,545 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਸੀ।
ਅੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਹਨ?
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਿੰਗ ਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੂਣ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਦੇ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
