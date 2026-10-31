ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ AI? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ
ਭਾਵੇਂ AI ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ', ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ...
Published : October 31, 2026 at 3:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਕੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ AI ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ)।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
AI ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ M.O.C ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾ. ਰਿਤੂ ਡੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। AI ਟੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ "ਅੱਖਾਂ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ AI-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.4 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ 5.0 ਸੀ। AI-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 44% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ AI ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
AI ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
AI ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ M.O.C ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾ. ਰਿਤੂ ਡੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ AI ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਕੈਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਵੇਂ AI ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ", ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਰਿਤੂ ਡੇਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੰਢ, ਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨਿੱਪਲ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਡਿੰਪਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਕੈਨ ਆਮ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। AI ਦਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)