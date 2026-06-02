ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਓਲੀਗੁਰੀਆ?

ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਓਲੀਗੁਰੀਆ?
ਓਲੀਗੁਰੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
Published : June 2, 2026 at 2:04 PM IST
WHAT IS OLIGURIA: ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੀਟਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਲੀਗੁਰੀਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ...
ਕੀ ਹੈ ਓਲੀਗੁਰੀਆ ?
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਓਲੀਗੁਰੀਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 400 ਮਿ.ਲੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ (ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ) ਗੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
- ਹੋਰ ਲੱਛਣ: ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ, ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਥਕਾਵਟ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਮਤਲੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ।
- ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ: ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਲਝਣ, ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ?
- ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ: ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੱਟ (ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ), ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTIs), ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰੁਕਾਵਟ: ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
- ਇਲਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਰੁਕਾਵਟ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਟ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
- ਸਰੀਰ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ
- ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ
- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (ਸ਼ੂਗਰ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਲੀਗੁਰੀਆ, ਅਨੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪੌਲੀਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਲੀਗੁਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੂਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੌਲੀਯੂਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਤਪਾਦਨ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ), ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)
