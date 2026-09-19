ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਹੱਸਣ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ? ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣੋ...
Published : September 19, 2026 at 5:54 PM IST
urine leakage: ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਯੂਰੀਨਰੀ ਇਨਕੰਟੀਨੈਂਸ (SUI) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ, ਹੱਸਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਯੂਰੀਨਰੀ ਇਨਕੰਟੀਨੈਂਸ (SUI) ਅਤੇ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮਦਰਹੁੱਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਦ ਮਸਲ ਨੋ ਵਨ ਮੈਂਟਸ਼ਨਜ਼" ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨਕੰਟੀਨੈਂਸ (ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਔਰਤਾਂ (25 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਲਵਿਕ ਦਰਦ (ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵੀਹ, ਤੀਹ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਪੇਡੂ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ: ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਵਧ ਰਹੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਯੋਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ: ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਸੇਪ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ: ਹਾਰਮੋਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਪੇਲਵਿਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ: ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪੇਟ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ: ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਦਮਾ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼: ਮਲ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੋਟਾਪਾ: ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੀ ਪੇਡੂ (ਪੇਲਵਿਕ) ਸਰਜਰੀ: ਕੁਝ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ): ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ, SUI ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ (ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਯੂਰੇਥਰਾਲ ਸਪਿੰਕਟਰ (ਯੂਰੇਥਰਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦੇ ਸਮੇਂ
- ਹੱਸਦੇ ਸਮੇਂ
- ਝੁਕਦੇ ਸਮੇਂ
- ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ
- ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
- ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ:
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ, ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)