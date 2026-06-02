ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਅੰਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
By ETV Bharat Health Team

Published : June 2, 2026 at 12:26 PM IST

CAN DIABETICS EAT MANGOES: ਅੰਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਲ ਦੀਆਂ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ...

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਜਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ADA ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੰਬ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ?

  • ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  • ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
  • ਅੰਬ ਦਾ ਜੂਸ: ਅੰਬ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ: ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਅੰਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ: ਅੰਬ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

  • ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
  • ਮੇਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਅੰਬ: ਅੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਾਓ: ਨਿਯਮਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਦਿਨ ਵੇਲੇ: ਅੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

