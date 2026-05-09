ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ? ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣੋ
ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, PCOS, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : May 9, 2026 at 1:41 PM IST
SUFFER FROM IRREGULAR PERIODS: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ - ਅਕਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮੇਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਮਰ (15-45 ਸਾਲ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ (20-30 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਸੀਓਐਸ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ - ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ - ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮੇਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ) ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ) ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ 'ਕਾਰਟੀਸੋਲ' ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਜਵਾਰ (ਜਵਾਰ), ਅਤੇ ਰਾਗੀ - ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹਾਰਮੋਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ - ਅਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਚਿਪਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ - ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ; ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)