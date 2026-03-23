ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਦ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : March 23, 2026 at 10:14 AM IST

uric acid levels: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ...

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪਿਊਰੀਨ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੂਈ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33%) ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ) ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਊਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੈਂਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਮ ਹੈ। ਰਾਇਮੈਟੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਦਰਦ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  • ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ)
  • ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
  • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
  • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
  • ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ
  • ਮੋਟਾਪਾ
  • ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੋ।

  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
  • ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖੋ।
  • ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾਓ।
  • ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ।
  • ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

