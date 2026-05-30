ETV Bharat / health

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ? ਕਿਤੇ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ

ਅੱਜਕਲ ਚੌਰਾਹੇ-ਚੌਰਾਹੇ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਜਾਰਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ?

SYMPTOMS OF EMPHYSEMA
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ? ਕਿਤੇ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 30, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SYMPTOMS OF EMPHYSEMA: ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਵੀਓਲੀ ਨਾਮਕ ਹਵਾ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੈਲੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਚਕੀਲੇ ਥੈਲੀਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਥੈਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।

ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਓਪੀਡੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ...

ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ। (ਇਹ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ)
  • ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰਘਰਾਹਟ, ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼
  • ਖੰਘ
  • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
  • ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ
  • ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ:

ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਦੋ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (COPD) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਲੈ ​​ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਪਰਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰੌਨਕਾਇਲ ਟਿਊਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲਗ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ COPD ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ

  • ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।
  • ਰਸਾਇਣਕ ਧੂੰਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ।
  • ਭਾਫ਼ ਅਤੇ ਧੂੜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ।

ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਅਲਫ਼ਾ-1-ਐਂਟੀਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ (AAT) ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਮਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। AAT ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲ ਇਲਾਸਟੇਜ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ AAT ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

  • ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ:
  • ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ—ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
  • ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਧੂੰਏਂ, ਭਾਫ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਧੂੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।
  • ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ।

(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

TAGGED:

CAUSES OF EMPHYSEMA
PREVENTION OF EMPHYSEMA
SYMPTOMS OF EMPHYSEMA
ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਰੋਗ
SYMPTOMS OF EMPHYSEMA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.