ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕੜਵੱਲ ? ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ

ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

COMMON TRIGGERS OF LEG CRAMPS
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 17, 2026 at 3:36 PM IST

Common Triggers of Leg Cramps: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  • ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (PAD): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ PAD ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਪਲਾਕ) ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਝਰਨਾਹਟ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਯੂਰੇਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।
  • ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਸਾਇਟਿਕਾ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ, ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਣ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਦਵਾਈਆਂ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਟਿਨ, ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਘਾਟ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਹੋਰ ਕਾਰਨ: ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਨੀਮੀਆ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

