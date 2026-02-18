ETV Bharat / health

ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Getty Image)
OIL PULLING FOR MOUTH: ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ (ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ), ਭੋਪਾਲ

ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੂੰਹ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਸੂੜਿਆਂ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਲਓ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਹੀ ਹੈ?

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼

ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼

