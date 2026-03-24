ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ
ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ…
Published : March 24, 2026 at 4:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਮਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੇਖ 10 ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ...
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
1. ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ -
ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਬਦਲਦੇ ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼, ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਮਲ ਤਿਆਗ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਪੇਟ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
2. ਅਣਜਾਣ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣਾ -
ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ, ਬੇਅਰਾਮੀ, ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ (ਕੋਲਨ), ਪੇਟ, ਜਾਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
3. ਨਿਰੰਤਰ ਥਕਾਵਟ -
ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ (ਮਾਈਟੋਚੌਂਡਰੀਆ ਖਰਾਬੀ) ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈਲੂਲਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ; ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
4. ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ -
ਡਾਇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਸੈਲੂਲਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ -
ਜਲਦੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਆਮ ਕਮੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
6. ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ -
ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਧੱਫੜ) ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
7. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ -
ਦਰਦ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਖਿਚਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ, ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੱਠ, ਪੇਡੂ ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
9. ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ -
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10. ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਰਾਮੀ -
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
11. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ -
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੋਲ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨਾ, ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ (ਦਮੇ ਜਾਂ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ) ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ।
12. ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੋਜ, ਗੰਢਾਂ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ -
ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੰਢ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੰਢ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਢ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਈ ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)