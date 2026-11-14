ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 10:36 AM IST
SEASONAL ILLNESSES IN CHILDREN: ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹਰਸ਼ੀਲ ਅਲਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਮੂਨੀਆ ਇੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਸੋਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ
ਡਾ. ਹਰਸ਼ੀਲ ਅਲਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੀਭ ਨੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿਲ ਅਲਵਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਰ ਨਮੂਨੀਆ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੀਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੀਆ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਟੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨਮੂਨੀਆ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)