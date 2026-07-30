ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ?

ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ?
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
Published : July 30, 2026 at 10:56 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉੱਲੀਮਾਰ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਲਾਗ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰੀਏ, ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਦਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਠੰਢ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਦਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਕਿੰਨੇ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਦਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?
- ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਗਰਮ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓ।
- ਬਾਹਰ ਉਪਲਬਧ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ, ਤੁਲਸੀ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਰਗੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸੂਪ ਪੀਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਦਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ
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