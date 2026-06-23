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ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣਾ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

EMPHYSEMA CAUSES
EMPHYSEMA CAUSES (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 23, 2026 at 3:04 PM IST

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EMPHYSEMA CAUSES: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ, ਟਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗ਼ਮ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਸੀਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਖੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਨਾਮਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ ਨਾਮਕ ਛੋਟੀਆਂ ਏਅਰ ਥੈਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਅਰ ਥੈਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਓਪੀਡੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ:-

  1. ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  2. ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
  3. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘ ਆਉਣਾ
  4. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
  5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
  6. ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
  7. ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  8. ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਓਪੀਡੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲਗ਼ਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮੈਡਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਫੀਸੀਮਾ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ (ROS) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ROS ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਰ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ। ਟਾਰ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਵੀਓਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ

ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਐਲਵੀਓਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਟੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਲਫ਼ਾ-1 ਐਂਟੀਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ ਨਾਮਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫੇਫੜੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਵੀਓਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਪਲਮਨਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ।

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ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
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