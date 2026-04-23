ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ! ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ! ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 23, 2026 at 5:19 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਭਦਾਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਪਰਾਠਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ (ਮੈਦਾ) ਨਾਲ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। - ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਭਦਾਦਾ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, PGIMER
ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ?
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਭਦਾਦਾ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, PGIMER
ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸ਼ੂਗਰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਾਰਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਭਦਾਦਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 33% ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਦਕਿ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 73% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ, ਆਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (BMD ਟੈਸਟ) ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। - ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਭਦਾਦਾ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, PGIMER
