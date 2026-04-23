ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : April 23, 2026 at 9:57 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ, ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਦਰਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵੀ. ਮੋਹਨ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। 1972 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 30% ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਰਕੇ 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ "ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼" ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।-ਡਾ. ਵੀ. ਮੋਹਨ, ਮਦਰਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ BMI ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਕੁੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਐਕਟੋਪਿਕ ਚਰਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਬੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਵੀ. ਮੋਹਨ, ਮਦਰਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ?
- ਜੈਨੇਟਿਕਸ: ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਖੁਰਾਕ: ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਠਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਰ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7,000 ਤੋਂ 10,000 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਸਰਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ, ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੇ ਜੋਖਮ ਵਧਾਇਆ
50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣਯੋਗ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। 1975 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 29 ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ 200,000 ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1979 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਲੋਰੀ, ਲੂਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।-ਡਾ. ਵੀ. ਮੋਹਨ, ਮਦਰਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਏਬੀਸੀ' ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- A (A1c): ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ (HbA1c) ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- B (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ): ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ 130/80 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
- C (ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ): ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ 'ਅੰਕ' ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਵੀ. ਮੋਹਨ, ਮਦਰਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਦੇਈਏ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਕਥਾਮ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਵੀ. ਮੋਹਨ, ਮਦਰਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
