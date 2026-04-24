ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

DIABETES CASES ARE INCREASING
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
By ETV Bharat Health Team

Published : April 24, 2026 at 5:44 PM IST

ਜੈਪੁਰ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਰੋਗ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 25-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ, ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦਾ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਸਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ (CGM) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਨਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਫਲ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਪਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ

ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਵਰਗੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੂਰਮਾ, ਘੇਵਰ, ਮਾਲਪੁਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮੱਧਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਰਿਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

