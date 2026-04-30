ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ! ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਣ ਲਓ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ! ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਣ ਲਓ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : April 30, 2026 at 12:39 PM IST
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ: ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਯੁਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਖੁਰਾਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਚਨਚੇਤ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ। ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੇਹਾ ਲਾਂਬਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਭੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।-ਡਾ. ਨੇਹਾ ਲਾਂਬਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ, ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੇਹਾ ਲਾਂਬਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਮਲਕੀ ਚੂਰਨ, ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਵਤੀ, ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਚੂਰਨ, ਗੁੱਗੂਲੂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਨੇਹਾ ਲਾਂਬਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਜਾਮੁਨ ਅਤੇ ਗੁੜ, ਲੌਕੀ, ਪਾਲਕ, ਕਰੇਲਾ, ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੇਹਾ ਲਾਂਬਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਖੋਜ
ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ
ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 42 ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। WHO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੇਹਾ ਲਾਂਬਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਦਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਦਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੁਟੀਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਕਰਮਾ ਇਲਾਜ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 180 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕਰਮਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
