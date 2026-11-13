ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Diabetes, ਜਾਣੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ
world diabetes day 2026: ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਖੂਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 13, 2026 at 3:43 PM IST
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਕੇਕ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ (ਜੋ "ਸਿਹਤਮੰਦ" ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਾਂਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸੀਕੇ ਬਿਡਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, CMRI ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ (Diabetes) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੰਡ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ...
.... ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ
ਡਾ. ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ (ਮੈਦਾ) ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਬਰੈੱਡ, ਬਿਸਕੁਟ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪਾਚਨ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਹਾ, ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਇਡਲੀ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਾਓ ਆਦਤ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਕੈਚੱਪ, ਤਿਆਰ ਸਾਸ, ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਪੂਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸ਼ਰਬਤ, ਮਾਲਟੋਜ਼, ਫਰੂਟੋਜ਼, ਸੁਕਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗੇ ਲੇਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲੇਬਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਖੰਡ-ਮੁਕਤ', 'ਕੁਦਰਤੀ' ਜਾਂ 'ਸਿਹਤਮੰਦ' ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
- ਡਾ. ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਮੇਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
- ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ, ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਦਹੀਂ) ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਡ" ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ, ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ, ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਾ. ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ।ਸਗੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਯਮਤ
ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।)
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