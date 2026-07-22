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ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਤਰੇ?

ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

MONSOON DISEASES
MONSOON DISEASES (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 22, 2026 at 10:51 AM IST

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ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ (NCVBDC) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਡੇਂਗੂ ਬਦਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਪੋਰਟ (2018–2022) ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਰੋਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ (2018 ਵਿੱਚ 430,000 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 174,000) ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ 96 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 64 ਹੋ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (40,563 ਕੇਸ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (30,028), ਓਡੀਸ਼ਾ (23,770), ਝਾਰਖੰਡ (19,129), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (15,437), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (12,771), ਮਿਜ਼ੋਰਮ (10,222), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (7,039), ਗੁਜਰਾਤ (4,766), ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3,719) ਤੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਡੇਂਗੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ

ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਡੇਂਗੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 2018 ਵਿੱਚ 1.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 2.05 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 44,585 ਹੋ ਗਏ, 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.93 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 1.67 ਲੱਖ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 636,204 ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 877 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 289,235 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 485 ਮੌਤਾਂ, 2024 ਵਿੱਚ 233,519 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 297 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 113,450 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 95 ਮੌਤਾਂ (ਆਰਜ਼ੀ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰੋਤ-ਘਟਾਉਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (20,866 ਕੇਸ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8,926), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (8,139), ਰਾਜਸਥਾਨ (4,300 ਤੋਂ ਵੱਧ), ਗੁਜਰਾਤ (3,947), ਬਿਹਾਰ (3,774), ਦਿੱਲੀ (3,746), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (3,343), ਹਰਿਆਣਾ (2,554) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2,386) ਹਨ।

ਮਲੇਰੀਆ ਸਥਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਸਥਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 70% ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀਆਂ 69% ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 80% ਮਲੇਰੀਆ 20% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 82% ਆਬਾਦੀ ਮਲੇਰੀਆ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋਹਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਨੀਲਾ ਗਰਗ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ

ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ 57,813 ਸਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 1.38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ (63,549), ਗੁਜਰਾਤ (20,854), ਮੇਘਾਲਿਆ (14,569), ਪੁਡੂਚੇਰੀ (11,440), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (6,608), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4,292), ਹਰਿਆਣਾ (2,425), ਝਾਰਖੰਡ (2,113), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2,000) ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ (1,883) ਸਨ। ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ 4,539 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 881. ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਐਕਿਊਟ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਐਕਿਊਟ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ (AES) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2018 ਵਿੱਚ 11,388 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 7,114 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ (JE) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2018 ਵਿੱਚ 1,678 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 1,022 ਹੋ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 70.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ 46.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 21.4 ਮਿਲੀਅਨ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 77,107 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 93,062 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਐਨਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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