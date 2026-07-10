ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ? ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ
ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ?
Published : July 10, 2026 at 11:04 AM IST
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਲੋਕ ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਜੀਵੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਰਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ...
ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ?
ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਰਜੀਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਕੈਏਟੇਨੇਨਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਲ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਲਾਗ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਾਂ ਝੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਗਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ।
ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਦਸਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਕਾਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਉਣਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ (ਕਮਜ਼ੋਰੀ)
- ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ
- ਮਤਲੀ
- ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਆਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਹੜੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ?
ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਆਸਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ
- ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਆਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੀਆ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਆਸਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ?
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, MDHHS ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਮਲ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਉਪਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ
- ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ
- ਯੂਰਪ
- ਏਸ਼ੀਆ
- ਅਫਰੀਕਾ
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)