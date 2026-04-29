ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CYCLING BENEFITS
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ (ETV Bharat/GFX Team)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 29, 2026 at 12:51 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਪੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣੇ।

ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ (ETV Bharat)

ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ

ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਸੀ।

CYCLING BENEFITS
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ (ETV Bharat/GFX Team)

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਊਰਜਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਗਏ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਮੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।-ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਪੰਤ,ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ

ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਉਮੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਨਿਯਮਤ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।-ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਪੰਤ,ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ

