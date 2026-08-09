8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : August 9, 2026 at 1:15 PM IST
BLOOD CLOT IN DEEP VEINS OF LEGS: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਕਾਸ਼ੀਦ
ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ DVT ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਟਾਪਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਲੀਆ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। DVT ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜ, ਦਰਦ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ, ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਤਲਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਕਾਸ਼ੀਦ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 45 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਕਾਸ਼ੀਦ
DVT ਅਤੇ PE ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (PE) ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਡੋਪਲਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ CT ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਕਾਸ਼ੀਦ
ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਗਤਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਥੀਟਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਾਈਸਿਸ ਸਿੱਧੇ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗਤਲੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟੋਮੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਤਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਵੀਨਾ ਕਾਵਾ (IVC) ਫਿਲਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਤਲੇ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਕਾਸ਼ੀਦ
ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
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