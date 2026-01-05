ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
Published : January 5, 2026 at 3:54 PM IST
INFERTILITY SYMPTOMS: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। EMJ ਖੋਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 1972 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘੱਟ-ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਵਰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਪ 1 VS ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਸ਼ੂਗਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
