ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
COPD ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 2:12 PM IST
ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਕਿਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ COPD ਹੈ। COPD ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ COPD ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਮੋਦੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
COPD ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
COPD ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੀ ਧੂੜ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਮੋਦੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗਮ ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲਾਗ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਮੋਦੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ ਜਾਂ COPD, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਮੋਦੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ।
- ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ
- ਹਵਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤ
- ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
- ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ
- ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ
- ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ
- ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਮੋਦੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
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