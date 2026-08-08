ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...
Published : August 8, 2026 at 2:51 PM IST
Chikungunya virus: ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 105 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 62 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਡੀਜ਼ ਮੱਛਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2006-2007 ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2019-2020 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਨੇ 2006-2007 ਦੌਰਾਨ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2019-2020 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ...
ਕੀ ਹੈ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ?
ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ (ਜਿਸਨੂੰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਏਡੀਜ਼ ਏਜੀਪਟੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜ਼ ਐਲਬੋਪਿਕਟਸ ਮੱਛਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛਰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਏਡੀਜ਼ ਏਜੀਪਟੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਡੀਜ਼ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਡੀਜ਼ ਏਜੀਪਟੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ, ਗੈਰ-ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ (ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ) ਸੰਚਾਰ
- ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)
- ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਕਟਰ-ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (NCVBDC) ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਛਣ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
- ਧੱਫੜ (ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ)
- ਥਕਾਵਟ
- ਮਤਲੀ
ਅਕਸਰ, ਇਸ ਲਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ (ਐਨਲਜਿਕਸ) ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਜਾਂ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਲਾਜ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੋਕਥਾਮ
- ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।
- ਪਿਕਾਰਿਡਿਨ ਜਾਂ ਡੀਈਈਟੀ ਵਾਲਾ ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਲਗਾਓ।
- ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੀ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ WHO ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਨੋਟ:
ਏਡੀਜ਼ ਏਜੀਪਟੀ ਮੱਛਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਡੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੱਬੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਟਾਇਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਮਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡਰੰਮ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)